Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Finans uzmanı KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede ailesiyle fındığa değer katıyor

        EYÜP ELEVLİ - İstanbul'dan Ordu'ya dönerek KOSGEB desteğiyle tesis kuran 40 yaşındaki Ayşegül Yeşiltepe, bölgenin en önemli tarım ürünü fındığı ailesiyle işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:14 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Finans uzmanı KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmede ailesiyle fındığa değer katıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EYÜP ELEVLİ - İstanbul'dan Ordu'ya dönerek KOSGEB desteğiyle tesis kuran 40 yaşındaki Ayşegül Yeşiltepe, bölgenin en önemli tarım ürünü fındığı ailesiyle işliyor.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi iktisat Bölümü'nden mezun olan Yeşiltepe, 12 sene İstanbul'daki bir şirkette finans uzmanı olarak çalıştı.

        Memleketinde bir iş kurma hayalini gerçekleştirmek isteyen Yeşiltepe, emekliye ayrılan anne ve babasıyla 2021'de Ordu'ya taşındı.

        Yaptığı araştırmaların ardından bölgenin önemli tarımsal ürünü fındık üzerine işletme açmaya karar veren Yeşiltepe, 1 Nisan 2022'de evlerinin de bulunduğu Altınordu ilçesine bağlı Dedeli Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında fındık kırma, kavurma ve paketleme tesisi kurdu.

        KOSGEB'den makine teçhizatı için destek alan Yeşiltepe, annesi Berrin ve babası Nedim Yeşiltepe'nin de yardımıyla fındık ve mamulleri üzerine üretime başladı.

        - "İşimiz fındık, başka bir şey yapmıyoruz"

        Ayşegül Yeşiltepe, AA muhabirine, her zaman aklında olan Ordu'ya dönme fikrinin salgın döneminde daha da perçinlendiğini söyledi.

        Çocukluğundan beri her yaz Ordu'da fındık topladığını dolayısıyla da ürünü tanıdığını belirten Yeşiltepe, memlekete taşındıktan sonra da farklı bir iş yapmaktansa kendi ürünlerini işlemeye karar verdiğini anlattı.

        Fındık bahçelerinin de bulunduğu mahallede kurduğu tesiste KOSGEB'in makine teçhizat ve kuruluş desteğinden faydalandığının altını çizen Yeşiltepe, yaklaşık 3 dönümlük bahçelerindeki ürünün yanı sıra yöredeki diğer üreticilerin fındığını da işlediklerini ifade etti.

        Yeşiltepe, amacının sadece kendi ürününü değil, bütün köy, il ve Karadeniz'deki fındığı katma değerli şekilde işleyebilmek olduğunu vurgulayarak, "Ürün anlamında natürel iç fındık, kavrulmuş fındık ve fındık ezmesi yapıyoruz. Fındık ezmesini de şekerli ve sade olarak üretiyoruz. Denildiği gibi tarım geleceğimiz, o yüzden bizde sadece fındık ve fındık ürünleri var. İşimiz fındık, başka bir şey yapmıyoruz." dedi.

        Ürün satışını dijital pazarlama ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini aktaran Yeşiltepe, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere İzmir, Batman, Van ve Siirt'in de aralarında bulunduğu illere, zaman zaman da Fransa'ya ürün gönderdiklerini belirtti.

        - "Mümkünse fındık her haneye girsin"

        Yeşiltepe, sektörde yeni olduklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Buradaki amacımız fındığı ilk önce iç pazarda tanıtmak yani her hanenin tadını ve taze fındığın ne olduğunu bilmesini istiyoruz. O yüzden ilk hedefim kesinlikle iç pazar. Mümkünse fındık her haneye girsin. Artık günümüzde fiziki satıştansa dijital satış çok daha farklı boyutlara geldi. İşler kolaylaşmaya başladı, o yüzden tabii ki amacımız yurt dışı. Fındıktan çok şaşmadan en küçük katkılarla ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyorum."

        Emekli öğretmen Nedim Yeşiltepe ise ürünün katma değer katarak pazarlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bir başka vatandaşın da fındığını işlemek bize ayrıca keyif veriyor. Onlar bizim yaptığımızı gördükçe esprili bir yaklaşımda bulunuyorlar, 'Hocam senin 500 kilogram fındığın oluyor, işletme kurdun.' Ben de 'Sizin için de kurdum' diyorum. Fındığın değer kazanmasına katkıda bulunuyoruz." dedi.

        Berrin Yeşiltepe de iş kurma fikrinin kızına ait olduğunu anlatarak, "Üretiyoruz ve bu çok güzel bir şey. Bir de ailece aynı yerde olmak bize haz veriyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        Hande Baladın'a tehdit davasında ceza çıkmadı!
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Boğaz midyesinde mikroplastik uyarısı!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor
        Ordu'da judocular ulusal organizasyonlara hazırlanıyor
        Akkuş Belediyespor'da hedef Arkas Spor maçıyla galibiyet serisi yakalamak
        Akkuş Belediyespor'da hedef Arkas Spor maçıyla galibiyet serisi yakalamak
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti
        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da 5 yılda 2 bin 120 kilometre asfalt ve beton yol çalışması gerçekleş...
        Ordu'da 5 yılda 2 bin 120 kilometre asfalt ve beton yol çalışması gerçekleş...
        Meral Akşener: Bebek katiline özgürlük isteyenler bana hapis istiyor (2)
        Meral Akşener: Bebek katiline özgürlük isteyenler bana hapis istiyor (2)