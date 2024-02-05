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        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 14 yeni araç katıldı

        Ordu'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Emniyet Genel Müdürlüğünün destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 14 yeni araç için teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:52
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        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 14 yeni araç katıldı
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        Ordu'da çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Emniyet Genel Müdürlüğünün destekleriyle İl Emniyet Müdürlüğü filosuna katılan 14 yeni araç için teslim töreni gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Muammer Erol, "Güvenlik hizmetini samimiyet, gayret ve başarıyla veren jandarma ve emniyet ekiplerine Ordulular adına teşekkür ediyorum." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise suç önleme konusunda gayretli çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti.

        Aksoy, Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Dernek Başkanlığınca 5 , Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Başkanlığınca 5, mübadele yöntemiyle 3, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 1 deniz operasyon botuyla birlikte toplam 14 aracın Emniyet Müdürlüğünün hizmetine sunulduğunu söyledi.

        Törenin ardından araçlarla şehir turu atıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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