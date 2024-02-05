Ordu'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Öte yandan yaralı kadının, ilk ifadesinde kendisini vuran kişinin C.B. olduğunu belirtmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi'nde Meltem K. ile C.B'nin bulunduğu evden silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

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