Ordu'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı
Ordu'da tabanca ile vurulan kadın ağır yaralandı.
Ordu'da tabanca ile vurulan kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Yeniakçaalan Mahallesi'nde Meltem K. ile C.B'nin bulunduğu evden silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, başından yaralanan Meltem K'yi, ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan yaralı kadının, ilk ifadesinde kendisini vuran kişinin C.B. olduğunu belirtmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, C.B'yi, eve yakın yerde silahla birlikte yakaladı.
C.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, mahkemece tutuklandı.
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