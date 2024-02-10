Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor

        Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nın bu yıl 2 milyona yakın kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:51 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na 2 milyon ziyaretçi bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nın bu yıl 2 milyona yakın kişiyi ağırlayacağı tahmin ediliyor.

        Aybastı ilçesindeki 1500 rakımlı yayla, doğanın eşsiz güzelliğini yansıtan manzarasıyla her mevsim turistlerin rotasında bulunuyor.

        Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, Perşembe Yaylası'nın özellikle Ordu'ya ve bölgeye çok güzel görseller sunan özel bir olduğunu söyledi.

        Menderesleriyle yaylanın adeta ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Geçtan, "Bizim hedefimiz geçen yıl 1,5 milyon ziyaretçiyi kabul etmekti. Elhamdülillah bunu başardık." dedi.

        Geçtan, geçen yaz Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin 915'incisinin yapıldığını anımsatarak, festival sayesinde bu yıl da ziyaretçi sayısının artacağını ifade etti.

        Bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çeken Geçtan, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Aybastı Perşembe Yaylası'nın menderesleri ve meralarıyla müthiş bir görseli var. Bir de orada Anadolu'ya açılan kapı, Danişmendlilerin şehitliği var. Haliyle hem coğrafi hem de dini olarak bir görsel. Biz de burada çalışmalarımızı yaptık. Kanalizasyon altyapısını, elektriğin yer altına alınmasını ve göletin etrafındaki yürüyüş alanlarını yaptık. Bu sene inşallah vagon kafe faaliyete geçecek. Böyle bir görselliği bütün dünyadaki ziyaretçilere sunduk. Nasip olursa inşallah bu sene 2 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor."

        Ziyaretçilerden Nedim Erden ise üniversite öğrencisi kızı ve arkadaşları ile gezmek için Perşembe Yaylası'nı tercih ettiklerini söyledi.

        Erden, doğası ve menderesleriyle dikkati çeken yaylanın temiz hava almak için güzel bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ordu Valisi Erol başarılı sporcularla bir araya geldi
        Ordu Valisi Erol başarılı sporcularla bir araya geldi
        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
        Aybastı'daki Gençlik Merkezinde 90 bin kişi ağırlandı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Ünye'de temaslarda bulundu
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler Ünye'de temaslarda bulundu
        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu
        Taylandlı kadın, gelin geldiği Ordu'da Müslüman oldu
        Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını kazanarak play-off şansını sü...
        Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor maçını kazanarak play-off şansını sü...
        İnekleri sağarken boğanın saldırısında yaşamını yitirdi
        İnekleri sağarken boğanın saldırısında yaşamını yitirdi