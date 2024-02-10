Ordu'da kamp alanındaki yangında 10 yapı kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamp alanında çıkan yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamp alanında çıkan yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.
Kumbaşı Mahallesi'nde deniz kenarındaki özel işletmeye ait kamp alanında etrafı brandayla çevrili yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ahşap ve aynı şekilde inşa edilmiş yapılara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.
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