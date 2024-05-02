Ordu'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması

Açıklamada, "Fatsa'nın en önemli bağlantı yollarından biri olan Fatsa Konakbaşı, Bağlarca, Kabakdağı, Klavuzömer, Tayalı, Dereyurt'u birbirine bağlayan 5 kilometrelik grup yolunu Çamaş'ın Budak, Saitler, Burhangüneyi ile Gürgentepe'nin Bahtiyarlar mahallerine ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da ilçelerin modern ulaşım ağlarıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, geride kalan 5 yılda Fatsa'da 231 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesinin, 3 ilçede 10 mahalleye hitap eden grup yolunu modern hale getirdiği kaydedildi.

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