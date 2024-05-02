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        Ordu'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması

        Ordu'da, 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:00
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        Ordu'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması
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        Ordu'da, 3 ilçe ile 10 mahalleyi birbirine bağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ulaşım sorunlarının çözüme kavuştuğu belirtildi.

        Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da ilçelerin modern ulaşım ağlarıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, geride kalan 5 yılda Fatsa'da 231 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesinin, 3 ilçede 10 mahalleye hitap eden grup yolunu modern hale getirdiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Fatsa'nın en önemli bağlantı yollarından biri olan Fatsa Konakbaşı, Bağlarca, Kabakdağı, Klavuzömer, Tayalı, Dereyurt'u birbirine bağlayan 5 kilometrelik grup yolunu Çamaş'ın Budak, Saitler, Burhangüneyi ile Gürgentepe'nin Bahtiyarlar mahallerine ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışmaları hız kesmeden sürüyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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