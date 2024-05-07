Judoda hedef, genç yeteneklerle olimpiyat madalyası

HAYATİ AKÇAY - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, olimpiyata kota almış 18 ile 23 yaş arası sporcuları olduğunu belirterek, "Genç ve yetenekli sporcularımızla Paris'te madalya hedefliyoruz." dedi.

Huysuz, AA muhabirine, Türkiye'de judoya ilginin son yıllarda artış gösterdiğini söyledi.

Lisanslı sporcu sayısının 155 bine, aktif spor yapanların ise 30 bine yaklaştığını ifade eden Huysuz, yıl sonuna kadar bu rakamları lisanslı sporcular için 165 bin, aktif sporcular için 40 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Huysuz, alttan gelen genç judocuların hedefinin 2032 ve 2036 olimpiyatları olduğuna işaret ederek, Türk judosunun geleceğinin oldukça parlak olduğunu kaydetti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinin devam ettiğini anlatan Huysuz, 6 kota aldıklarını, 2 kota daha alarak toplam 8 sporcuyla olimpiyatlara katılmayı amaçladıklarını belirtti. Huysuz, kota alan sporcuların oldukça genç ve yetenekli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "48 kiloda Tuğçe Beder, 48 kiloda Sıla Ersin ve 60 kiloda Salih Yıldız gibi sporcularımız kendi sıkletlerinde sürpriz yapabilecek isimler. 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mikail Zank, +78 kiloda Kayra Özdemir ile Hilal Öztürk, 70 kiloda Figen Öge, +100 kiloda Münir Ertuğ gibi önemli sporcularımız da kota aldı. Bu sporcular da kendi sıkletlerinde madalya beklediğimiz isimler. Aynı sıklette kota alan sporcularımız var. Bu sporcularımızdan en iyisini Paris'e götürerek madalya hedefliyoruz."