Ordu'da öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki öğrenci öldü

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, hastaneye gelerek baba Yakup ile anne Eda Arslan'a başsağlığı dileklerini iletti.

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