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        "Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı

        Ordu'nun "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesini yılın 8 ayında yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:20
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        "Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı
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        Ordu'nun "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesini yılın 8 ayında yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere, ilçeye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

        Denizi ve doğasıyla Perşembe'nin ilgi çektiğini belirten Albayrak, turistlerin ilçede en çok tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Hoynat Adası ile Yason Burnu'nu görmek istediğini aktardı.

        Albayrak, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları tatilleri ile 3 aylık yaz döneminde ziyaretçilerin daha çok olduğuna dikkati çekerek, kendileri ve esnafın ilgiden memnun kaldığını dile getirdi.

        Son dönemde ilçede karavan turizminin de yaygınlaştığına işaret eden Albayrak, "Elde ettiğimiz verilere göre bu yılın 8 ayında 'sakin şehir' ünvanlı ilçemize yaklaşık 700 bin ziyaretçi geldi. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyona çıkmasını bekliyoruz." dedi.

        Albayrak, yaklaşık 37 bin nüfuslu Perşembe'nin bu denli ziyaretçi almasının yapılan yatırımlara bağlı olduğunu kaydederek, Büyükşehir Belediyesinin Hoynat Adası çevre düzenlemesi ile Yason Burnu'ndaki iyileştirme çalışmalarının buralara ilgiyi artırdığını ifade etti.

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