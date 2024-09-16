Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu'da yaklaşık üç ay önce faaliyete giren dağ kızağı parkını 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle şehre kazandırılan dağ kızağının, en çok ziyaret edilen alan haline geldiği belirtildi.

Güler'in, "3 ay değil 12 ay Ordu" sloganının Ordu'yu her alanda zirveye taşıdığına işaret edilen açıklamada, yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehrin turistlerin beğenisini kazandığı aktarıldı.