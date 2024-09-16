Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı
Ordu'da yaklaşık üç ay önce faaliyete giren dağ kızağı parkını 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.
Ordu'da yaklaşık üç ay önce faaliyete giren dağ kızağı parkını 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle şehre kazandırılan dağ kızağının, en çok ziyaret edilen alan haline geldiği belirtildi.
Güler'in, "3 ay değil 12 ay Ordu" sloganının Ordu'yu her alanda zirveye taşıdığına işaret edilen açıklamada, yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehrin turistlerin beğenisini kazandığı aktarıldı.
Ordu turizmine kazandırılan dağ kızağının kenti ziyaret edenlerin ilk durağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Teleferik ile Boztepe'ye çıkan vatandaşlar burada dağ kızağını deneyimliyor. Oldukça ilgi gören ve açıldığı günden bu yana yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı dağ kızağı Ordu'yu ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor."
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Güler, şunları kaydetti:
"Karadeniz'de ilk ve tek. Boztepe'de dağ kızağı heyecanı devam ediyor. Çok kısa bir sürede 500 bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor."
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