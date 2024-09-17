Ordu'da başına yorgun mermi isabet eden kişinin tedavisi sürüyor

Ohtamış Mahallesi'nde, 14 Eylül'de ailesiyle komşu ziyaretinden dönerken başına yorgun mermi isabet eden Şeker, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker'in (49) tedavisi devam ediyor.

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