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        Ordu'da başına yorgun mermi isabet eden kişinin tedavisi sürüyor

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker'in (49) tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:36
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        Ordu'da başına yorgun mermi isabet eden kişinin tedavisi sürüyor
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        Ordu'nun Ulubey ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker'in (49) tedavisi devam ediyor.

        Ohtamış Mahallesi'nde, 14 Eylül'de ailesiyle komşu ziyaretinden dönerken başına yorgun mermi isabet eden Şeker, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.

        Başarılı geçen ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği belirtilen Şeker'in servisteki tedavisi sürüyor.

        Olaya ilişkin jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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