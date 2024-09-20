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        Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle gönderilen 300 kilo ete el konuldu

        Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle uygun olmayan koşullarda gönderilen 300 kilo ete el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:42
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        Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle gönderilen 300 kilo ete el konuldu
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        Erzurum'dan Ordu'ya otobüsle uygun olmayan koşullarda gönderilen 300 kilo ete el konuldu.

        Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ordu'ya otobüsle 300 kilo et gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Altınordu Otobüs Terminaline gelen ekipler, otobüste soğuk zincir kurallarına uygun olmayan koşullarda paketlenmiş 11 poşetteki ete el koydu.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince etler imha edildi, sipariş veren işletmeye de ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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