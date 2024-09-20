Ordu Valisi Erol'dan aronya üreticisine ziyaret

Ordu Valisi Muammer Erol, aronya üreten Mithat Gürsu'yu bahçesinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Delikkaya Mahallesi'ndeki 6,5 dönümlük arazisinde 3 yıldır aronya yetiştiren Gürsu, Vali Erol'a ürün hakkında bilgi verdi.

Gürsu, 4 bin kök aronya diktiğini, bir kökten 10 ile 15 kilo aronya elde ettiğini anlattı.

Komşusu İbrahim Bayrak'ın da bahçesine 2 bin kök aronya diktiğini ve 20-25 ton ürün elde edildiğini aktaran Gürsu, anavatanı Kuzey Amerika olan aronyanın içeriği dolayısıyla sağlık meyvesi olarak da anıldığını vurguladı.