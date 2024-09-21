Ünye'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
F. A. yönetimindeki 31 AOD 704 plakalı motosiklet, Çamurlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hamide H'ye çarptı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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