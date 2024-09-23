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        Ordu'da üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti

        Ordu'da üniversite öğrencileri için açılacak kent çamaşırhanesi ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:48
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        Ordu'da üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti
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        Ordu'da üniversite öğrencileri için açılacak kent çamaşırhanesi ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kampüs içerisine öğrencilerin erişimine uygun alanda çamaşırhane kurulacak.

        Çamaşırhane alanında ayrıca öğrencilerin vakit geçirebilmeleri için ücretsiz internet desteği ve mini kütüphane de yer alacak.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bir projesini daha hayata geçirdiklerini belirtti.

        Öğrenciler için daha öncesinde Ders Arası Çorba Molası, Sosyal Market üzerinden destek sağlandığını aktaran Karabulut, şimdi de kent çamaşırhanesi projesiyle hizmeti genişlettiklerini vurguladı.

        Karabulut, çok yakında hizmete başlayacak merkezin, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet yerleşkesinde bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kent çamaşırhanesinin içinde öğrencilerimizin çamaşırlarını yıkayabileceği, kurutabileceği, ütüleyebileceği alanlar olacak. Bunun dışında burada minik bir kütüphanemiz olacak. Bu uygulamamızı öğrencilerimiz tamamen ücretsiz kullanabilecek. Bu proje öğrencilerimizin daha hijyenik koşullarda eğitimlerine devam etmesi amacıyla planlandı. Öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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