Ordu'da üniversite öğrencilerine ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti

Ordu'da üniversite öğrencileri için açılacak kent çamaşırhanesi ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kampüs içerisine öğrencilerin erişimine uygun alanda çamaşırhane kurulacak.

Çamaşırhane alanında ayrıca öğrencilerin vakit geçirebilmeleri için ücretsiz internet desteği ve mini kütüphane de yer alacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Emine Ela Karabulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bir projesini daha hayata geçirdiklerini belirtti.