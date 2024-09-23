Ordu'da caddede temizlik yapan işçiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, dün gece saatlerinde Ünye-Akkuş-Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklanmıştı.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y'yi temizlik yaptığı sırada sırtından bıçaklayan ve ardından gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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