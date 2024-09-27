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        Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mutfak tüpünden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:12
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        Ordu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü
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        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mutfak tüpünden sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Ali Bulat (23), ev arkadaşı tarafından evde hareketsiz vaziyette bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Memur olduğu öğrenilen Ali Bulat'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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