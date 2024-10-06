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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:13
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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı
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        Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı.

        İlçenin Armutlu Mahallesi'nde, İdris K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan sürücünün çocukları Emirhan (11), Ege Han (9) ve Handenur K. (5) yaralandı, Kaan K. (6) ise hayatını kaybetti.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Handenur K'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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