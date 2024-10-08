Ordu'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim'de Fatsa ilçesinde iş yerinin kurşunlamasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.D. ve K.A. ile onlara yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.D. ve K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.