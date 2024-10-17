Ordu'da kütüphane açılışı yapıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ortaokul bünyesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediyesinde mimar olarak görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Can Altay'ın anısına ailesi tarafından Karşıyaka Ortaokulu'nda yaptırılan Can Altay Kütüphanesi için açılış programı düzenlendi.

Programda, Altay'ın özgeçmişinin okunmasının ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphaneyi gezen Vali Muammer Erol, Altay'ın eşi Diler Us Altay'a teşekkür plaketi verdi.