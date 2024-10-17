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        Ordu'da kütüphane açılışı yapıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ortaokul bünyesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:25
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        Ordu'da kütüphane açılışı yapıldı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ortaokul bünyesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu Belediyesinde mimar olarak görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Can Altay'ın anısına ailesi tarafından Karşıyaka Ortaokulu'nda yaptırılan Can Altay Kütüphanesi için açılış programı düzenlendi.

        Programda, Altay'ın özgeçmişinin okunmasının ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kütüphaneyi gezen Vali Muammer Erol, Altay'ın eşi Diler Us Altay'a teşekkür plaketi verdi.

        Programa, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kına, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ile diğer ilgililer katıldı.

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