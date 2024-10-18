Ordu'da akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
Ordu'nun Akkuş ilçesinde akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Ambargürgen Mahallesi'nde dün Recep Ali G'yi (40) ruhsatlı av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.G. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından Akkuş Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, olayın, S.G'nin tüfeğini Recep Ali G'ye gösterdiği sırada kaza sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.
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