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        Ordu'da akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:48
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        Ordu'da akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

        Ambargürgen Mahallesi'nde dün Recep Ali G'yi (40) ruhsatlı av tüfeği ile başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.G. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından Akkuş Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, olayın, S.G'nin tüfeğini Recep Ali G'ye gösterdiği sırada kaza sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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