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        Ordu'da tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Ordu'da bir tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:45
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        Ordu'da tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
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        Ordu'da bir tırda 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, batı illerine sevkiyat yapan tırdaki 2 yabancı uyruklunun yakalandığı belirtilerek, araçta yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk ele geçirildiği ifade edildi.

        Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakimliğe sevk edilen şüpheliler V.Z. ile M.T'nin tutuklandığı bildirilen açıklamada, "Uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ele geçirilmesiyle yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Her alanda olduğu gibi uyuşturucu alanında da suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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