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        Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek üretildi

        Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:21
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        Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek üretildi
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        Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek yetiştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kentte fındık ve kividen sonra en çok üretimi yapılan tarım ürününün çilek olduğunu söyledi.

        Nisanda üretimine başlanan çilekte hasadın bugünlerde tamamlandığını belirten Yılmaz, "İlimiz genelinde bu yıl 466 dekarda 1218 ton çilek üretimi gerçekleşti." dedi.

        Getirisi yüksek ve pazar sorunu olmayan çilek üretimine ilginin arttığını vurgulayan Yılmaz, üretimin önemli kısmının Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yapıldığını aktardı.

        Yılmaz, çileğin Ordu ekonomisine katkısının yaklaşık 100 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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