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        Ordu'da yılda 45 milyon yumurta üretiliyor

        Ordu'da üreticilere sağlanan desteklerle yumurta üretimi yılda 45 milyon adete ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:18
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        Ordu'da yılda 45 milyon yumurta üretiliyor
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        Ordu'da üreticilere sağlanan desteklerle yumurta üretimi yılda 45 milyon adete ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu'da 5 yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen yumurta işletmelerinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile adeta yeniden küllerinden doğduğu belirtildi.

        Yılda 45 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaşan işletmeler tarafından zincir marketler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına Ordu yumurtası gönderildiği aktarılan açıklamada, üreticilere verilen desteklerin meyvelerini verdiği kaydedildi.

        Açıklamada, Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi'nin şu görüşlerine yer verildi:

        "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın yüzde 80 hibeli yarka dağıtımı, sonraki süreçte yapılan yarka üretim tesisi, yem üretim ve paketleme tesisinin de üreticilerimize tahsis edilmesi ile üreticilerimiz büyük kazanımlar elde etti. Bu destekler sayesinde çok iyi yönde ilerliyoruz. Çok uzun zamanda alacağımız yolu, verilen bu desteklerle çok kısa sürede katettik. Çok güzel bir üretim metodu ile yumurta üretimi yapıyoruz. İlk hedefimiz de yılda 45 milyona ulaşan kapasitemizi en kısa sürede 100 milyon seviyelerine dayandırmak ve üretici sayımızı artırmaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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