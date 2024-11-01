Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele eğitimi düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim semineri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim semineri yapıldı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, Ünye Ziraat Odası Toplantı Salonundaki seminerde, kahverengi kokarcayla mücadelede tek yöntemle başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağını söyledi.

        Karaca, ilaçlı mücadelenin önemli olduğunu ancak bununla birlikte diğer yöntemlerin de aynı anda uygulanması gerektiğini belirtti.

        Seminere, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Narin cinayetinde 4 şüphelinin dakika dakika baz hareketi ortaya çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Ordu'da bulunan Roma dönemine ait mil taşı sergilenecek
        Ordu'da bulunan Roma dönemine ait mil taşı sergilenecek
        KESK heyetinden Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret
        KESK heyetinden Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği'ne ziyaret
        Ordu'da otel çalışanı 5. kattan düşerek öldü
        Ordu'da otel çalışanı 5. kattan düşerek öldü
        Kontrol noktasında motosikletiyle astsubaya çarpıp şehit eden sanık: İhtarı...
        Kontrol noktasında motosikletiyle astsubaya çarpıp şehit eden sanık: İhtarı...
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü hakim karşında
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü hakim karşında
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmene 4 yıl 5 ay hapis cezası
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmene 4 yıl 5 ay hapis cezası