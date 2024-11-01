Ünye'de kahverengi kokarcayla mücadele eğitimi düzenlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim semineri yapıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim semineri yapıldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, Ünye Ziraat Odası Toplantı Salonundaki seminerde, kahverengi kokarcayla mücadelede tek yöntemle başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağını söyledi.
Karaca, ilaçlı mücadelenin önemli olduğunu ancak bununla birlikte diğer yöntemlerin de aynı anda uygulanması gerektiğini belirtti.
Seminere, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, çiftçiler ve muhtarlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.