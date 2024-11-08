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        Ordu'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:02
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        Ordu'da çöp kamyonunun çarptığı kişi öldü
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 84 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Çınarlık Caddesi'nde, S.V.K'nin kullandığı 52 K 3948 plakalı, Ünye Belediyesine ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Gül'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Emekli imam olduğu öğrenilen Gül'ün cesedi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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