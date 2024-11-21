Ordu'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Öte yandan vefat eden Arslan Türkcan'ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası olduğu bildirildi.

Ağır yaralı Arslan Türkcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Günay ve Arslan Türkcan yaralandı.

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