Ordu'da otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskipazar Mahallesi mevkisinde, Ekrem Türkcan yönetimindeki 52 AEM 870 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Günay ve Arslan Türkcan yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Arslan Türkcan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan vefat eden Arslan Türkcan'ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası olduğu bildirildi.
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