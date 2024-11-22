Ordu'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere K.Y. de salıverildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Arda Yılmaz'ın (16) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan A.A.G. (17), K.Y. (17) ve A.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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