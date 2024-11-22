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        Ordu'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:05
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        Ordu'da lise öğrencisini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde lise öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Arda Yılmaz'ın (16) yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan A.A.G. (17), K.Y. (17) ve A.A'nın (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere K.Y. de salıverildi.

        Öte yandan özel lisede 10. sınıf öğrencisi olan Yılmaz'ın cenazesi, Gürgentepe ilçesinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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