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        Ordu'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:23
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        Ordu'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kuyumcu dükkanı tabancayla kurşunlandı.

        Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde, Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanına, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        İş yerine güvenlik şeridi çeken ekiplerin yaptığı incelemede, iş yerine 5 el ateş edildiği belirlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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