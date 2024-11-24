Ordu'da kuyumcu dükkanı kurşunlandı

İş yerine güvenlik şeridi çeken ekiplerin yaptığı incelemede, iş yerine 5 el ateş edildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde, Ahmet Sandıkçı'ya ait kuyumcu dükkanına, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.

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