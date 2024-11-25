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        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor

        Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:05
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        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
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        Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, dün saat 07.00 sıralarında Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası istikametinde kar nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

        İhbar üzerine asayiş jandarma timi, jandarma arama kurtarma timi, AFAD, belediye ekipleri ve 2 iş makinesiyle arama çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, 4 kişinin bulunması için çalışmalara halen devam edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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