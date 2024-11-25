Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, dün saat 07.00 sıralarında Kabadüz-Mesudiye kara yolu Horu Obası istikametinde kar nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.
İhbar üzerine asayiş jandarma timi, jandarma arama kurtarma timi, AFAD, belediye ekipleri ve 2 iş makinesiyle arama çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, 4 kişinin bulunması için çalışmalara halen devam edildiği kaydedildi.
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