Ünye'de Tarihi Meydan Hamamı'nın restorasyonu sürüyor

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, restorasyonu devam eden Tarihi Meydan Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Tavlı, beraberindeki mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Tavlı, 2023'te kamulaştırılan hamamın restorasyon sonrası çok yönlü kent müzesi olarak kullanılacağını söyledi.

Tarihi bir yapıyı daha restore ederek ayağa kaldırdıklarını belirten Tavlı, hamamın, Karadeniz Bölgesinin en önemli meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

Tavlı, liman şehri Ünye'de geçmişte 13 medrese bulunduğunu, müderrislerin ve hat sanatçılarının yetiştiğini anlatarak, bunları dikkate alarak tarihi yapıyı çok yönlü bir mekana dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.