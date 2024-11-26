Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de Tarihi Meydan Hamamı'nın restorasyonu sürüyor

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, restorasyonu devam eden Tarihi Meydan Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de Tarihi Meydan Hamamı'nın restorasyonu sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, restorasyonu devam eden Tarihi Meydan Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

        Tavlı, beraberindeki mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile çalışmaları inceledi, teknik ekipten bilgi aldı.

        Başkan Tavlı, 2023'te kamulaştırılan hamamın restorasyon sonrası çok yönlü kent müzesi olarak kullanılacağını söyledi.

        Tarihi bir yapıyı daha restore ederek ayağa kaldırdıklarını belirten Tavlı, hamamın, Karadeniz Bölgesinin en önemli meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunması açısından da önem arz ettiğini vurguladı.

        Tavlı, liman şehri Ünye'de geçmişte 13 medrese bulunduğunu, müderrislerin ve hat sanatçılarının yetiştiğini anlatarak, bunları dikkate alarak tarihi yapıyı çok yönlü bir mekana dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

        Tavlı, Meydan Hamamı Kent Müzesi Projesine bilim danışmanlığı ile katkı sunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'a teşekkür etti.

        Ahunbay ise projenin geliştirilerek uygulanması için yerel yönetimle ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, "Restorasyon sonrası Ünye kendisine yakışır bir kültür yapısına kavuşmuş olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Bitcoin'den 14.7 milyar dolar kâr etti
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

        Benzer Haberler

        Ünye'de fındığın yanında ek gelir getirecek ürün denemelerinde başarı sağla...
        Ünye'de fındığın yanında ek gelir getirecek ürün denemelerinde başarı sağla...
        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da eğitime kar engeli
        GÜNCELLEME 3 - Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi sağ bulundu
        GÜNCELLEME 3 - Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi sağ bulundu
        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)
        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)
        Ordu'da "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı
        Ordu'da "Kokarca ile Mücadele Bilim Kurulu" çalışmalarına başladı
        Ordu ve Gümüşhane'de bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi
        Ordu ve Gümüşhane'de bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi