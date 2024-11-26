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        Ünye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:15
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        Ünye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri organize edildi.

        Ünye Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Fethullah Peru, Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, son yıllarda öfke kontrolünün sağlanamaması nedeniyle toplumda şiddet olaylarının arttığını söyledi.

        Öfke kontrolünün önemine işaret eden Peru, "Yüce Rabb'imiz müminlerin özelliklerinin sayarken, 'Onlar bolluk ve darlık zamanında infak ederler, bir de öfkelerini yutarlar ve insanları affederler' buyuruyor. Bugün trafikte, komşuluk ilişkilerimizde, köylerde, okullarda vesaire öfke ön plana çıkmıştır." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Havvanur Kavuncu ve İrem Arslan'ın da ailenin korunması ve şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yaptığı seminere, İlçe Müftü Vekili Metin Kaçmaz, Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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