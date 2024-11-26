Ünye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri organize edildi.

Ünye Müftülüğü Şube Müdürü Muhammet Fethullah Peru, Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, son yıllarda öfke kontrolünün sağlanamaması nedeniyle toplumda şiddet olaylarının arttığını söyledi.

Öfke kontrolünün önemine işaret eden Peru, "Yüce Rabb'imiz müminlerin özelliklerinin sayarken, 'Onlar bolluk ve darlık zamanında infak ederler, bir de öfkelerini yutarlar ve insanları affederler' buyuruyor. Bugün trafikte, komşuluk ilişkilerimizde, köylerde, okullarda vesaire öfke ön plana çıkmıştır." dedi.