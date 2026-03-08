Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliğine katılan çocuklar ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlendi

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliğine katılan çocuklar ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

        Perşembe Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan yaklaşık 300 çocuk iftarlarını açtı.

        Daha sonra çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz oyunu ile çeşitli etkinlikler sahnelendi.

        Etkinlik, dua edilmesi ve ilahi dinletisiyle son buldu.

        Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocukların ilk oruç ve ilk iftarlarına şahitlik ettiklerini belirterek, "Ramazanda çocukların bereketli sofraları şenlendirmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin." dedi.

        Albayrak, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde pedal çevirdi
        Ordu'da kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde pedal çevirdi
        Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Ordu'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Ordu'da 60 yaş ve üstüne üniversite projesi Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Ü...
        Ordu'da 60 yaş ve üstüne üniversite projesi Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Ü...
        Ordu'da kadınlar 8 Mart dolayısıyla pedal çevirdi
        Ordu'da kadınlar 8 Mart dolayısıyla pedal çevirdi
        Ordu'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Ordu'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı