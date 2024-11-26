Türk Kızılay'dan Ünye Ziraat Odası'na teşekkür plaketi

Türk Kızılay Ünye Şubesince destekleri dolayısıyla Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman'a teşekkür plaketi verildi.

Türk Kızılay Ünye Şube Başkanı Halit Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile Sarıkahraman'ı oda binasında ziyaret etti.

Özdemir, şubelerinin kısa bir süre önce Ünye Belediyesi İş Merkezi'nde belediye tarafından hibe edilen yeni adresine taşındığını söyledi.

Öncesinde Ünye Ziraat Odası hizmet binasının bir katını 2 yıl süreyle şube olarak kullandıklarını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Ünye Ziraat Odası Başkanımız Osman Sarıkahraman, Ziraat Odası binasında Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmemize olanak sağlayarak önemli bir katkı sunmuştur. Bu işbirliği toplumumuzun ihtiyaç duyduğu yardımların etkin şekilde sunulmasına olanak tanımıştır. Türk Kızılay Ünye Şubesi olarak Sayın Osman Sarıkahraman'a gösterdiği misafirperverlik ve desteğinden dolayı teşekkür ediyor, bu değerli işbirliğinin gelecekte de devam etmesini temenni ediyoruz."