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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:20 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:20
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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kahraman K. yönetimindeki 34 KOK 854 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Cemalettin Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet T'ye (69) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Mehmet T, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

        Tepe, hastaneye götürülürken ambulansta müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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