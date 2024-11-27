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        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı

        Ordu ve Giresun'da ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan mahalle ve yaylalardaki 15 kişinin yardımına yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:11
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        Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı
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        Ordu ve Giresun'da ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan mahalle ve yaylalardaki 15 kişinin yardımına yetişti.

        Ordu'nun Aybastı ilçesinde son günlerde etkili olan kar nedeniyle Perşembe Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı.

        Yayladaki evinde yiyeceği biten Nurten Öztop, ilçe merkezine gitmek için telefonla yetkililerden yardım istedi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu açarak yaylaya ulaştı.

        Ekipler, Öztop ve yaylada bulunan üç kişilik ailenin daha araçla ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

        Giresun'da da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı bazı mahalle ve yayla yolları kar nedeniyle kapandı.

        Beldenin kırsal kesimindeki Hapan Mahallesi ile Bektaş Yaylası yolunda araçları kalan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yolları ulaşıma açtı.

        Araçlarında bulunan 11 kişi, ekiplerin çalışmasının ardından belde merkezine ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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