Ordu ve Giresun'da ekipler yolu kapanan yerlerdeki 15 kişiye ulaştı

Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı bazı mahalle ve yayla yolları kar nedeniyle kapandı.

Giresun'da da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Öztop ve yaylada bulunan üç kişilik ailenin daha araçla ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

Ordu ve Giresun'da ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan mahalle ve yaylalardaki 15 kişinin yardımına yetişti.

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