Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Akkuş
Hakemler:Erol Akbulut, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Berkay Yavuz, Leonardo (Ali İhsan Heper, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)
Setler: 23-25, 26-24, 21-25, 20-25
Süre: 136 dakika (39, 37, 31, 29)
ORDU
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