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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:46
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Akkuş

        Hakemler:Erol Akbulut, Gürhan Gül

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Berkay Yavuz, Leonardo (Ali İhsan Heper, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)

        Setler: 23-25, 26-24, 21-25, 20-25

        Süre: 136 dakika (39, 37, 31, 29)

        ORDU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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