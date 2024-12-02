MHP Ordu Milletvekili Şanlıtürk'ten Arıcılar Birliğine ziyaret

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi'yi ziyaret etti.

Şanlıtürk, ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu'nun en önemli geçim kaynaklarından ve binlerce ailenin ekmek kapısı olan arıcılığın daha fazla gelişmesi ve daha iyi koşullarda yapılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Sahte balla mücadele edeceklerini vurgulayan Şanlıtürk,

"Özellikle glikoz, früktoz ve çeşitli enzimler kullanılarak, arı görmeden üretilen sahte ballarla mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. MHP olarak TBMM'de arıcılıkla ilgili bir komisyon kurulması talebinde bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımız, AK Parti ile bu komisyonu hayata geçireceğiz. Başta Ordu olmak üzere Muğla ve Manisa gibi illerimizde ve arıcılığın yoğun olduğu bölgelerimizde kaliteli ve markalaşmış bal üretimi için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında gerçek bal analizi için hazırda bulunan 2 NMR cihazının da çoğaltılması ve bahsettiğimiz illere temini için hazırlıklarımız devam ediyor. Böylece elde ettiğimiz balı güvenli şekilde analiz ederek markalaşmış bir şekilde sofralarımıza taşımayı hedefliyoruz."