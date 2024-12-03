Ünye'de özel eğitim öğrencileri çeşitli gösteriler sundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Ünye Şehit Eren Bülbül Özel Eğitim Anaokulu tarafından çok amaçlı salonda organize edilen programda konuşan okul müdürü Melek Ergöz, okullarında farklı engellere sahip 33 özel çocuğun öğrenim gördüğünü söyledi.

Ergöz, öğrencilerin özellikle öz bakım becerilerini, dil gelişimini, toplumsal uyum becerileri ile akademik becerilerini geliştirmenin en temel hedefleri olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz velilerimizin de görüşünü alarak öğrencilerin ihtiyacına göre eğitim planı hazırlamakta ve uygulamaktadır. Okulumuzun tüm paydaşları öğrencilere verilen eğitimi desteklemekte ve onların gelişimine yönelik tedbirler almaktadır." dedi.