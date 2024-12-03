Ordu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Ordu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Ordu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesince Kültür Otağı'nda organize edilen programa, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve engelli bireyler aileleriyle katıldı.
Günün anlamına ilişkin hazırlanan video sunumuyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Güler, "Sizler sadece bir günde hatırlanacak kardeşlerimiz değilsiniz. Her gün farkındalık oluşturacağımız günler. Bizler sayın Valimizin riyasetinde büyük bir aileyiz. Burada sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşacağız. Bu kültür otağı sizlerin. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ayrıca sosyal tesislerimizi de sizlerin kullanımına hazır hale getirdik." dedi.
Vali Erol ile Güler tarafından etkinliğe katılan engelli bireylere çeşitli hediyeler verildi.
Programın ardından Uğur Böceği Down Gelişim Evi'nin açılışı yapıldı.
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