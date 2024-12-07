Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den basında çıkan habere ilişkin açıklama:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesinin her türlü yatırım sürecinde yasal çerçevede ve şeffaflık ilkesiyle hareket ettiğini belirterek, "Basında yer alan iddialar, kurumumuzun ve şahsımın bu hassasiyetine aykırı şekilde yansıtılmış olup hayal ürünü ifadeler ile itibar suikasti yapılmak istenmiştir." ifadesini kullandı.

Güler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, bugün bazı basın organlarında yer alan bir haberle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğunu vurguladı. Ordu'nun, Karadeniz Bölgesi'nin yükselen bir değeri olarak her alanda gelişen, büyüyen ve yatırım çeken bir şehir konumunda olduğuna işaret eden Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak şehrin kalkınması adına yatırım yapmak isteyen herkese kapılarının her zaman açık olduğunu aktardı.

Güler, açıklamasında şunları kaydetti: "İlgili haberde bahsi geçen kişi ve kişilerle de bu çerçevede, ilimizde yapılması planlanan rüzgar enerji santrali yatırımları üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak, görüşmeler sırasında ortaya çıkan bazı tutarsız davranışlar ve eylemler nedeniyle süreç tarafımızca sonlandırılmıştır. Haberlerde yer alan detaylarda, yapılan görüşmelerin çarpıtıldığı ve olayların gerçeğinden uzak bir şekilde aktarıldığı görülmektedir. Büyükşehir Belediyemiz, her türlü yatırım sürecinde yasal çerçevede ve şeffaflık ilkesiyle hareket etmektedir. Basında yer alan iddialar, kurumumuzun ve şahsımın bu hassasiyetine aykırı şekilde yansıtılmış olup hayal ürünü ifadeler ile itibar suikasti yapılmak istenmiştir."