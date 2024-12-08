Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 14 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik Ordu merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Sinop, Manisa, Kocaeli, Uşak, Tekirdağ, Antalya, Bursa, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Mardin'de 57 şüpheliye yönelik 69 adrese operasyon düzenlendi.