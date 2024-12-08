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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:27
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 3-0 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

        Ünye Kadın Spor Kulübü, 66 ve 73. dakikalarda Princess Owusu, 83. dakikada ise Cansu İriş'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.

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