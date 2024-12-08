Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Karşılaşmayı, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.

Ünye Kadın Spor Kulübü, 66 ve 73. dakikalarda Princess Owusu, 83. dakikada ise Cansu İriş'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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