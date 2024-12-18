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        Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi

        Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:10
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        Ordu fındık tirmidi kavurması coğrafi işaretle tescillendi
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        Ordu fındık tirmidi kavurmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti fındık tirmidi kavurmasının, Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

        Açıklamada, yörede "fındık mantarı", "fındık kirmidi", "bahçe mantarı" ve "bahçe tirmidi" isimleriyle de bilinen fındık tirmidinin sıvıyağ, soğan, tuz ve tercihe göre domates ve yeşil biberin kavrulmasıyla hazırlandığı aktarıldı.

        Ordu'da coğrafi işaret alınan ürün sayısının 20'ye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Ordu fındık tirmidi kavurması Türk Patent ve Marka Kurumunun 16 Aralık 2024 tarih ve 187 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Ordu'daki işletmelerin menüsünde yer alan fındık tirmidi kavurmasının tescil alması, işletmeleri de sevindirdi." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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