Ordu'da 94 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

Öte yandan, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve İlçe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Sırakovancı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aynı aileye ait bitişikteki 3 katlı binaya da sıçradı.

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