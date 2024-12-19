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        Ordu'da 94 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 19:26
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        Ordu'da 94 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi öldü.

        İlçenin Sırakovancı Mahallesi'nde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, aynı aileye ait bitişikteki 3 katlı binaya da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, 94 yaşındaki Emine G'nin cansız bedeni bulundu.

        Ceset, otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser ve İlçe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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