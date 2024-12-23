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        Ordu'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

        İkizce ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:45
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        Ordu'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
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        İkizce ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Enağızlı Mahallesi’nde İhsan ve Züleyha Kepiç'e ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        Yangını fark eden komşuları durumu İtfaiye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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