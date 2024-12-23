Ordu'da çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
İkizce ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.
İkizce ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangından kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Enağızlı Mahallesi’nde İhsan ve Züleyha Kepiç'e ait evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
Yangını fark eden komşuları durumu İtfaiye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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