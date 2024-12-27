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        Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:07
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        Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Selimiye Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki tamircide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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