Ordu'da iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Selimiye Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki tamircide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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