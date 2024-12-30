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        Afet bölgelerinde manevi destek verecek kadınlar eğitimlere başladı

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 gönüllü kadın afet bölgelerinde manevi destek verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:52
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        Afet bölgelerinde manevi destek verecek kadınlar eğitimlere başladı
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 gönüllü kadın afet bölgelerinde manevi destek verecek.

        Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, müftülüğün bahçesinde TDV'nin Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 kişilik ekibi tanıttı.

        Çiçek, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi bünyesinde daha önce kurulan arama kurtarma ekibinin 30 erkekten oluştuğunu, bu ekibe şimdi 22 gönüllü kadının dahil olduğunu söyledi.

        Kadınlardan oluşan ekibin afetzedelere manevi destek sunacağını ifade eden Çiçek, "Kadınlardan oluşan bu ekibimiz eğitimlere başladı. Kadın görevlileri profesyonel bir ekip olarak hazırlamayı planlıyoruz. Kadın ekibimizi de akredite edebilirsek inşallah daha güzel işler çıkartacağız." dedi.

        İl Müftü Yardımcısı Hacer Cinsoy ise tedbir ve eğitimi önceden alarak olası afetlerin ardından insanların yanında olabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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