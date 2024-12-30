Afet bölgelerinde manevi destek verecek kadınlar eğitimlere başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 gönüllü kadın afet bölgelerinde manevi destek verecek.

Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, müftülüğün bahçesinde TDV'nin Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibine dahil olan 22 kişilik ekibi tanıttı.

Çiçek, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi bünyesinde daha önce kurulan arama kurtarma ekibinin 30 erkekten oluştuğunu, bu ekibe şimdi 22 gönüllü kadının dahil olduğunu söyledi.