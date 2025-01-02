Ordu'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Altınordu ilçesinde polis ekipleri Ö.F.K'yi şüphe üzerine durdurarak üzerinde arama yaptı. Üzerinde 63 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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