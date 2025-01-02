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        Ordu'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:57
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        Ordu'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Altınordu ilçesinde polis ekipleri Ö.F.K'yi şüphe üzerine durdurarak üzerinde arama yaptı. Üzerinde 63 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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