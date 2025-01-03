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        Ünye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kedi kumu paketleme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:09
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        Ünye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kedi kumu paketleme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçenin Cevizdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren kedi kumu paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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