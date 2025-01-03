Ünye'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

İlçenin Cevizdere Mahallesi'nde faaliyet gösteren kedi kumu paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kedi kumu paketleme tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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